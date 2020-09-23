استمرار حملات حماية المستهلك على مستوى 17 محافظة.. تنفيذ 109 حملات متنوعة فى 17 محافظة وضبط 587 مخالفة وتحرير 290 محضرا.. ومصادرة 31 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 5 حتى 17 سبتمبر الجارى بتنفيذ عدد 109 حملات متميزة بمحافظات (القاهرة ، الإسكندرية ، المنوفية، الدقهلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية ، القليوبية ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، أسوان ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، أسيوط ) أسفرت عن تحرير 587 محضرا .





وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق.









وذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري.





صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن





في مجال المنتجات الغذائية واللحوم:

فى المنوفية قام الفرع الإقليمى للجهاز بمحافظة المنوفية بضبط مصنع تعبئة مواد غذائية (منتج السناكس) والتحفظ على (3) ماكينات لتعبئة وتغليف المنتج ، (2000) كرتونة تستخدم لتعبئة المنتج ، (650) كجم من المنتجات ليس عليها اى بيانات (مجهولة المصدر ) ، (20) بكرة من السلوفان لتعبئة وتغليف المنتج ،(50) من البلاستك بداخلها اكياس صغيره برائحة التفاح توزع كهدايا داخل المنتج المصنع بدون ترخيص ويستخدم علامات مجهولة وتحرر المحضر1174 لسنة 2020 ج قويسنا، كما تم ضبط ثلاجتين ومصنع للمواد الغذائية والمجمدات بها 1.26 طن لحوم بقرى وكبدة مجهولة المصدر ، (30) كرتونة سمك ، (10000) زجاجة من مياه الشرب المعبأة بدون فواتير ، (5) شكائر من بروتين الصويا ، (5) شكائر البهارات تستخدم فى مصنعات اللحوم ، 1.2 طن أجبان مجهول المصدر ، ( 10 ) طن مخللات و ( 75 ) كجم صوديوم مجهولة المصدر وغير صالحة وتحرر المحاضر أرقام 1175 ، 1176 لسنة 2020 ج قويسنا.





فى كفر الشيخ والمنوفية والمنيا ، أسوان والسويس وسوهاج وجنوب سيناء والشرقية والإسكندرية وبورسعيد تم ضبط مصانع لتصنيع المواد الغذائية وثلاجات لحوم بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية مقلدة و غير مسجلة وبه كميات من ( لحم مفروم + عجينة كفتة+ دهن حيوان ) باجمالى ( 18 ) طن و(418) كجم غير صالحة للاستخدام الآدمى، ( 29 ) كجم كفتة مصنعة منتهية الصلاحية ( 1080 ) كيس عصير بودرة، ( 3600 ) عبوة بلاستيكية تستخدم في التعبئة ، ( 7500 ) استيكر لعلامة تجارية مقلدة وغير مسجلة ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة والإحالة للنيابة.





كما تم ضبط ( 4 ) مخازن سلع غذائية بها منتجات متنوعه طن دقيق و ( 850 ) كجم مدعم سيتم بيعه فى السوق السوداء أو منتهية الصلاحية ، ( 5 ) طن سكر ، ( 4.5 ) طن ارز ، ( 30 ) كرتونة سمن ، ( 30 ) شيكارة ملح، ( 6186 ) عبوة عصير ، 576 عبوة تونة ، 75 كجم جبن ، 414 عبوة شويبس و بسكويت منتهى الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات و الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.





وفي مجال الإعلان عن الأسعار :

تم تحرير عدد ( 107 ) محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو عدم اصدار فواتير أو مخالفة قواعد الاوكازيون والإعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة في المحال مختلفة النشاط، وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن: فقد تم تحرير عدد 32 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر المعلن أو المقرر للسلع ، وفى المنوفية تم ضبط ( 9 ) أطنان منظفات خام ومنتجات تامة الصنع مجهولة المصدر وبدون ترخيص وباستخدام علامات غير مسجلة وتم تحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة.





وفى مجال المستلزمات الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للإعلان عن أسعار الخدمات:

فى بورسعيد وسوهاج وبنى سويف و الفيوم والإسكندرية وقنا والسويس والقليوبية والشرقية تم تحرير ( 42 ) محضرا لعدم الإعلان عن لافتة مبين بها طريقة تقديم الخدمة وأسعارها للمستهلك مخالفا لأحكام القانون 181 لسنة 2018 .





وتنفيذ قرار غلق إداري ثلاث منشآت لعيادة خاصة بأمراض النساء ومركز توليد و محل نظارات طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة إدارة العلاج الحر وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط ( 2385 ) قطعة غيار معقم منتهية الصلاحية ، ( 61 ) سرنجة طبية منتهية الصلاحية ، ( 20 ) علبة حشو ، ( 600 ) كمامة طبية وقماش وعدد ( 1296 ) عازل طبي و ( 697 ) أدوية أصناف متنوعة منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات العرض على النيابة العامة.





وفى كفر الشيخ وأسوان والإسكندرية تم ضبط صيدليتين وغلق إحداهما إداريا بمعرفة التفتيش الصيدلي والتحفظ على ( 1220 ) قرص أدوية ، (1050) قرص منشط جنسى لا تحمل تاريخ صلاحية أو إنتاج ، ( 365 ) لعدد ( 67) صنف أنواع مختلفة منتهية الصلاحية ، (54) أصناف مختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها ، (850) شريط منشط جنسى منتهي الصلاحية ، ( ٢٤ ) عبوة من كحول ( چوتكس اسبراى ) به تلاعب فى تاريخ الصلاحية ، ( 648 ) كيس مكمل غذائي ، عدد ( 71 ) عبوة بلاستيكية مجهول المصدر وبدون فواتير ، او مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ،تم التحفظ على المضبوطات و الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.





وفى مجال معرض السيارات للإعلان عن أسعار ومواصفات السيارات:

تم تحرير42 محضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وذلك فى محافظات كفر الشيخ ، قنا ، سوهاج ، اسوان ، بنى سويف ، الفيوم ، الشرقية ، الدقهلية ،الاسكندرية ، بورسعيد ، و الاحالة للنيابة العامة.





وفى مجال مكافحة الإعلانات المضللة:

فى بنى سويف تم ضبط عدة مراكز صيانة وبيع الأجهزة الكهربائية واستخدام علامات تجارية بدون تصريح من الشركة المالكة للعلامة التجارية ، وفى الفيوم تم ضبط مركز تدريب للغة الإنجليزية غير مرخص ينتحل صفة أكاديمية زويل للعلوم الحديثة، ويقوم بإيهام المتدربين بأنه يمنح درجات علمية معتمدة من جامعة القاهرة على خلاف الحقيقة وتم تحرير المحضر رقم 10648 جنح قسم أول الفيوم ، وفى القليوبية تم ضبط مصنع مراتب لتقليد العلامات التجارية وتم التحفظ على 215 مرتبة أنواع مختلفة و طن ونصف اسفنج معد للتصنيع و 110 شاسيه و ( 1270 ) استيكر أنواع مختلفة وتحرر المحضر رقم 20832 جنح شبرا الخيمة ثان .





وفى القاهرة والجيزة تم ضبط مصنع مكملات غذائية بمنطقة بدر وتم التحفظ علي ( 4846 ) علبة لمنتجات وأصناف مختلفة ، ( 132 ) رول تغليف لمنتجات مختلفة ، ( 13 ) كرتونة بكل منها 500 علبة باجمالى (6500 ) علبة بالإضافة ( 255 ) كجم اعشاب مجهولة المصدر و( 75 ) كجم كاكاو بدون فواتير وتم تحرير محضر وقيد برقم 7913 جنح بدر و إحالة الأمر للنيابة العامة، كما تم ضبط مصنع بويات بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ علي طن و ( 80 ) كجم بوية غير مدون عليها بيانات و عدد ( 180 ) كجم زنك ، وعدد ( 980 ) لتر جاز ، و ( 2 ) طن الكيدرزون 70% ، ( 19 ) كجم ورنيش كوبل و طن ( 750 ) كجم كربونات كالسيوم عدد( 43 ) كجم ورنيش وطن ونصف منتجات متنوعة وتم تحرير محضر قيد برقم 3486 جنح أمن دولة طوارئ البساتين و إحالة الأمر للنيابة العامة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ علي2 طن و 350كجم سكر معبأ ومعد للتوزيع و 8 طن و 200 كجم سكر فى 164 شكارة بإجمالي 10 طن و نصف سكرو عدد 12 رول تغليف وزن الواحد 20كجم بإجمالي 240 كجم رول تغليف و تم تحرير محضر قيد برقم 3487 جنح أمن دولة طوارئ البساتين و إحالة الأمر للنيابة العامة ، كما تم ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بمنطقة شبرامنت وتم التحفظ علي عدد (4 ) طن ونصف كلور ، ( 800 ) لتر صابون ، ( 100 ) لتر كلور سائب ، ( 480 ) لتر فنيك ، ( 160 ) لتر فانش ، كلوركس الوان ( 160 لتر ) ،( 200 ) لتر شامبو سجاد ، ( 400 ) لتر شاور ، داونى ( 200 ) لتر ، ديتول (440 ) لتر ، معطر وصابون ( 150 ) لتر ، كلور ( طن ) و ( 680 ) كجم ، فنيك ( 2 ) طن و ( 100 ) كجم و 25 جركن مياه نار وزن 60 كجم وتم تحرير محضر قيد برقم 11719 جنح ابو النمرس و إحالة الأمر للنيابة العامة.





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .





كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الألكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.