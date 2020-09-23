رجال أعمال: يمكننا تحقيق 30 مليار دولار صادرات لأفريقيا .. وطريق القاهرة كيب تاون يحقق طفرة فى التبادل التجاري والاستثمارات

تعتبر القارة السمراء الشريك التجارى لمصر الذى ينقصه إزالة المعوقات التجارية بين الجانبين حتى تدفق الصادرات وللواردات بين مصر ودول القارة الافريقية، خاصة وان مصر هى بوابة أفريقيا لنفاذ متتجات البلدات الاخرى كامريكا اللاتينية وروسيا واالاتحاد الاوربى للسوق الافريقي









وأكد يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن إدارة أفريقيا في التمثيل التجاري موفقه وداعمة وتعمل بكل جهد في هذه المرحلة، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تهتم بالبعد عن تكرار الحديث عن التحديات التقليدية المعروفة على مدار سنوات والمكررة ولكن علينا أن نهتم بالتجارة البينية ومفهومها الحقيقي في أفريقيا ، ونهتم أن يكون هناك تواجد لرجال أعمال مصريين في أفريقيا بشكل ممنهج وجيد ، ورفع معدلات التجارة البينية بشكل أكبر من الموجود حاليا والعمل على تحسين معدلات التجارة بين كافة الدول الافريقية وخلق جيل جديد من خلال توسيع قاعدة المصدرين داخل القارة بأسس عملية حديثة.









ونوه الشرقاوي الى التعاون الذي تجريه الجمعية مع الجمعيات والاتحادات المناظرة داخل القارة لدعم التجارة والاستثمار وتفعيل الاتفاقيات كوننا جمعية قارية جامعه لها أهدافها ولجانها على مستوى القارة، الأمر الذي يختلف تماما عن اللجان التقليدية المتعارف عليها ،فنحن نسعى للريادة وتقديم الأفكار والرؤى الحقيقية الواقعية في هذا الشأن.









وأشار الشرقاوي الى ضرورة خلق جيل جديد من المصدرين الشباب لإفريقيا ، وتفعيل تجربة جديدة ، بحيث يكون هناك تعاون مثمر بين مصر ودول القارة الأفريقية بمنهجية ، وأسلوب جديد ومختلف









ولفت إلى أن منظمات الأعمال والمجتمع المدني من المفترض أن تضع أفكارا جديدة متطورة ومختلفة وتقوم بالتنفيذ وتذليل العقبات، وتقديم للقارة الأفريقية جيل جديد من المصدرين والتجار ، يحملون المسئولية بشكل ممنهج وعلمي مدروس ، مضيفا إننا امام تحديات ، وفرص أيضا





وأضاف أن جنوب افريقيا تضم ثروات كبيرة ونحتاج التعرف عليها وما تستطيع أن تقدمة جنوب أفريقيا للتعامل والتبادل المشترك ، مشيرا إلى أن مصر تصدر للجانب الأفريقي ٤،٨ مليار دولار





وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وضعت خطة لزيادة مستقبل التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية ، وزيادة الصادرات المصرية ، والتبادل التجاري أيضا.





ومن جانبه كشف الدكتور عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري عن الخطة الاستراتيجية الكاملة ومحاورها واهدافها لزيادة الصادرات المصرية لافريقيا والتي وضعت بعناية ودراسة وتضافر جهود قطاعات وعناصر ومنظمات كثيرة وبتوجيهات من وزيرة التجارة والصناعه ورئيس قطاع التمثيل التجاري المصري ، وسوف نعمل جاهدين على تحقيق أهدافها بالتعاون مع منظمات الأعمال لنحقق ٣٠ مليارا صادرات للقارة الإفريقية وعيوننا على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة بمنهجية وفكر مستحدث.





واكد من جانبه موتو زولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا على أنه حريص وزملاؤه من الأعضاء بالانضمام لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والعمل بكل جهد من أجل دعم التبادل التجاري بين البلدين حتى يتحقق حلم القادة بطريق القاهرة كيب تاون.





وأشار من جانبه شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بأننا نعمل على خطين متوازيين بين زيادة حجم الصادرات الهندسية التي بلغت ٢.٥ مليار دولار وذلك من خلال أكبر ١٠ مصدرين من إجمالي ٢٧٠ بالمجلس والخط الآخر هو رفع كفاءة وزيادة التصدير بدعم وتشجيع ٢٦٠ آخرين داخل المجلس وفي هذا ندرس بمنتهي الدقة المعوقات وننظر علي الاقتراحات الفاعلة.







