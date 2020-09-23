لدعم السياحة البيئية.. إطلاق حملة ECO EGYPT من محمية رأس محمد غدا

صرح اللواء خالد فودة، إن غدا سيتم اطلاق الحملة الترويجية الأولى «ECO EGYPT» لوزارة البيئة، دعما للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بعد اكتمال الاستعدادات التي تضافرت فيها جهود كل من وزارات البيئة والسياحة والآثار والدولة للإعلام.





وأوضح خالد فودة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا الحدث سيكون بحضور الوزراء المعنيين وسفراء ورؤساء بعثات نحو 30 دولة أجنبية بالقاهرة.





وأضاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن انطلاق الحملة يعد مؤشرا جديدا لتقدم مصر نحو الاتجاه الصحيح بتكامل السياسات التي من شأنها الحفاظ على طبيعتها والأخذ بأسباب التحضر والرقى، معربا عن تقديره لجهود وزارتى البيئة والسياحة والآثار في ترجمة مفردات مؤتمر التنوع البيولوجى عام 2018 الذي أعلن محمية رأس محمد ضمن القائمة الخضراء.





وتشمل جهود وزارة البيئة، تنفيذ مشروعات لتطوير 13 محمية من إجمالى 30 محمية في مختلف ربوع مصر، وشملت المشروعات تحسين البيئة التحتية والخدمات المقدمة للزائرين، وإنشاء مراكز لاستقبالهم في محميات رأس محمد والفيوم، وعقد ورش عمل لتدريب الأهالى على أنشطة للإنتاج الثقافى والحرف اليدوية مرتبطة بالمحميات بالتعاون مع الشباب والقطاعين الخاص والمدنى، مما أدى إلى تضاعف دخل سكان كل من محميات الفيوم ووادى الجمال بنسب تراوحت بين 126و460% خلال عام.





وفي نفس السياق قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الحملة تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، ودمج أفراد المجتمع المحلى بالمحميات في أنشطتها لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوفير فرص عمل دائمة لهم وتعزيز صناعة السياحة البيئية، فضلا عن الحفاظ على كنوز مصر البيئية كتراث وطنى وإنسانى.







