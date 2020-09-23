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مرأة

من غير متوسوس .. ما الفرق بين البرد والإنفلونزا ؟

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
 يحدث موسم الأنفلونزا من الخريف إلى أوائل الربيع ومعه يأتي الشهيق والعطس والسعال والتعب وكل مظاهر الأنفلونزا المألوفة.

تختلف شدة المرض من شخص لآخر ، لكن وباء COVID-19 يضفي إلحاحًا جديدًا على حماية أنفسنا بينما سيرتفع هذان الفيروسان في الأشهر المقبلة.

تعد لقاحات الإنفلونزا مهمة دائمًا لكنها أكثر أهمية هذا العام لحماية السكان ، وخاصة الفئات الضعيفة ، من الإصابة بالإنفلونزا بينما لا يزال COVID-19 يمثل تهديدًا.


قد تبدو نزلات البرد والانفلونزا  مشابهة في البداية وكلاهما من أمراض الجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب أعراضًا مماثلة لكن الفيروسات المختلفة تسبب هذين الشرطين.

يمكن أن تساعدك الأعراض في معرفة الفرق بينها يشترك كل من البرد والإنفلونزا في بعض الأعراض الشائعة غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأي من المرضين من:

سيلان أو انسداد الأنف
العطس
آلام الجسم
التعب العام
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