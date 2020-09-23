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أخبار البلد

تعرف على أحدث فرع لـ we لتقديم الخدمات المتكاملة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

افتتحت المصرية للاتصالات أحدث فروعها لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بنظام الفرانشايز في أحد أكثر المواقع تميزًا بشارع شهاب في قلب حي المهندسين.


يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على زيادة تواجدها في أكثر المناطق حيوية بما يضمن خدمة أكبر شريحة من العملاء الحاليين والجدد، ويقدم المركز الجديد جميع خدمات المبيعات وخدمة العملاء لكافة خدمات المحمول والانترنت والتليفون الأرضي وغيرها من الخدمات.

ويعد هذا الفرع إضافة جديدة لمراكز WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة، حيث تم تصميم المركز ليقدم جميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الأرضي والانترنت في أقل وقت وبأقل مجهود، كما حرصت الشركة على ضمان تطبيق كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة في فروعها المختلفة لضمان سلامة العملاء في ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد.
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