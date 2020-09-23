بضوابط مشددة.. محافظ أسيوط: فتح الأسواق العمومية والسويقات

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا رقم 1100 لسنة 2020 بالسماح بفتح الأسواق العمومية والسويقات بنطاف المحافظة بعد غلقها الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وذلك طبقًا للضوابط التي تم تحديدها مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الخاصة التي أقرتها الحكومة بالتعايش مع فيروس كورونا.





اقرأ أيضا :





وأكد محافظ أسيوط على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية مع مراعاة ألا تزيد نسبة المترددين عن الطاقة الاستيعابية المقررة بما يحقق التباعد الاجتماعي مشددًا على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ القرار.





وأوضح المحافظ أن القرار تضمن التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء والمدن والقرى بتعقيم الأسواق قبل وبعد انعقادها والاستمرار في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم يوميًا ومنع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المترددين بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بالأسواق العمومية والسويقات ومراعاة كافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الواجبة.





وأشار اللواء عصام سعد إلى أن هذا القرار جاء تطبيقًا للمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 والمختصة بالسماح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية"





مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة والالتزام بما جاء بالمادة الثالثة عشر من القرار والمختصة بالتزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام قرار مجلس الوزراء بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين



