AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قيود صارمة على استئناف النشاط الكروي فى الجزائر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
الدوري الجزائري
الدوري الجزائري
Advertisements
محمد سمير
وضع اتحاد الكرة الجزائري قيودا صارمة، أمام أندية دوري المحترفين، التي تستعد لانطلاق موسم (2021-2020) في 20 نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 6 أشهر من التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان، نشره عبر موقعه الرسمي، إن لجنته الطبية حثت الأندية التي تستعد لاستئناف التدريبات، على الالتزام بالتدابير المتضمنة في البروتوكول الصحي، الذي أعده المركز الوطني لطب الرياضة.

ويلزم البروتوكول الصحي كل ناد بتعيين "مسؤول كوفيد - 19"، الذي سيتولى تحديد اسم الطبيب المكلف بمتابعة تنفيذ البروتوكول، إضافة إلى عدد من التدابير الوقائية الواجب اتباعها، منها ما يتعلق بالنقل والإيواء والإطعام.

كما يشترط البروتوكول إجراءات طبية، تتلخص أساسا في إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، خاصة عن طريق مسحة الـ(بي سي آر)، قبل استئناف التدريبات، وقبل أي معسكر إعدادي، و72 ساعة قبل خوض أي مباراة ودية.

وكشف الاتحاد الجزائري أنه سيتم تأجيل أي مباراة، عندما تُسجل إصابة 3 لاعبين أو أكثر بالفيروس لدى كل فريق.

واشترط الاتحاد على الأندية "شهادة القبول باحترام البروتوكول الصحي" تحمل توقيع رئيس وطبيب النادي، وتخلي مسؤولية رابطة دوري المحترفين من أي خلاف أو تعويضات مالية، بشأن اختبارات الكشف عن كورونا التي تتحملها الفرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. الاتحاد الجزائري يلغي مسابقة الدوري ويتوج شباب بلوزداد باللقب

قبل لقاء الزمالك والمصري.. محاذير طبية من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

بعد توقف إجباري.. عودة الدوري الموريتاني والكأس في سبتمبر القادم

وزير الشباب والرياضة الجزائري: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

تفاصيل مشروع الذر الأحمر في الدوري المصري

مجدي عبدالغني: مؤتمر صحفي قريبا بالتنسيق مع الجبلاية بشأن "الزر الأحمر"

ترشيحاتنا

الهند تلقن أردوغان درسا: تعلم أولا كيف تحترم سيادة الدول

هل عائد الوديعة البنكية الذي يكفيني بالكاد عليه زكاة؟.. مستشار المفتي يجيب

عقار ياباني يحقق نتائج إيجابية لعلاج مصابي كورونا

وأخيرا.. ميزة جديدة من واتساب 4 × 1

أسعار جيب 2020 في مصر

بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمعز مسعود.. 10 إطلالات لـ حلا شيحة أثارت الجدل

بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة