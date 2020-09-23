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فن

عمرو عبد الجليل يشعل انستجرام بصورة جديدة له

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تجمعه بابنه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة معجبين بالشكل الذي ظهر به، وآخر يتساءل هل هناك عمل فني يجمع بينكما.

ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.

وشارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.
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