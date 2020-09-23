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محافظات

لمواجهة السيول والأمطار.. تجارب عملية بالأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها بأسيوط

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة استعداد كافة القطاعات واتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ أو احتمالات لحدوث أمطار وسيول خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأكد سعد على أهمية التنسيق بين الجهات والمديريات الخدمية والمعنية بهذه الشأن موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار إجراء التجارب العملية لمواجهة السيول وخاصة بمناطق الأنفاق وأسفل الكباري والمتابعة المستمرة لجميع غرف التفتيش وطلمبات رفع المياه من شوارع وميادين للتأكيد على جاهزيتها لمواجهة أي طارئ وذلك ضمن خطة المحافظة لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها. 

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تشكيل لجنه برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد المحافظة للمرور والمتابعة والتأكد على جاهزية شبكات الصرف بالأنفاق ومناطق تجمع المياه بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط حيث تم إجراء اختبارات وتدريب ميداني على التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات والتأكد من جاهزية مواتير تصريف المياه أسفل الأنفاق كـ(نفق السلام ، ونفق الزهراء ، ونفق الأزهر ، ونفق المنفذ).


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم المرور على مخر سيل درنكة بمركز أسيوط للتأكد من جاهزيته ووحدة الإنقاذ السريع التابع للمحافظة للتأكد من جاهزية المعدات وتشغيلها ؛ جاء ذلك بمشاركة المهندس أحمد الشريف مدير عام الري ، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والعميد مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط ، ومحمد بشير رئيس حى غرب ، وأيمن محروس رئيس حى شرق ،ومسئولي الإنقاذ السريع ،وممثلى مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

لمواجهة السيول والأمطار.. تجارب عملية بالأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها بأسيوط
لمواجهة السيول والأمطار.. تجارب عملية بالأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها بأسيوط
لمواجهة السيول والأمطار.. تجارب عملية بالأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها بأسيوط
لمواجهة السيول والأمطار.. تجارب عملية بالأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها بأسيوط
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