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أخبار البلد

عمال مصر يعلن عن تأسيس الاتحاد الدولي لشباب العمال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية  عن مبادرة من "عمال مصر" يجرى تنفيذها الأن ،بتأسيس الإتحاد الدولي لشباب العمال ،بالتعاون مع الإتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة ،بهدف وحدة شباب العمال ،والتنسيق بينهم لمواجهة التحديات الراهنة بعقلية وفكر جديد ومستنير .

جاء  ذلك خلال كلمة محمد وهب الله امس الثلاثاء في ندوة عبر تطبيق "زووم" ،نظمتها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ،وتحدث فيها خبراء أفارقة ،وقيادات من "المنظمة" ،ومنهم جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وارزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية ،وفرنسيس أتولي رئيس "المنظمة"،وماريا هيلينا اندري،مدير مكتب الانشطه العماليه بمنظمه العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،ويوسف عبدالكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان .

وأكد وهب الله في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن حديثه عن تلك المبادرة يأتي في إطار تنسيق مرتقب مع منظمة الوحدة النقابية الافريقية "الأواتو"التي تضم في عضويتها ممثلي العمال من 52 دولة ،وتسعى إلى ترسيخ الوحدة والعمل المشترك بين نقابات قارة أفريقيا ،من أجل مواجهة التحديات ،والدفاع عن حقوق الملايين من العمال،وفي القلب منهم الشباب .

وكان وهب الله قد القى كلمة أكد خلالها ايضا على الدور الذي لعبته المنظمة ونقاباتها في مواجهة اثار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم أجمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لمواجهة ليس فيروس كورونا فقط بل كل التحديات ومنها رفض الإرهاب و الإرهابيين ..ومساندة كل مشاريع التنمية وزيادة الإنتاج .

وقال وهب الله ان الدولة المصرية  والنقابات العمالية لعبت دورا بارزا في دعم العمالة غير المنتظمة ،والمنتظمة ،والنزول الى مواقع الانتاج من اجل التوعية والتدريب لمواجهة هذا الوباء .

وأشاد وهب الله بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك خطة المواجهة التي تمثلت في دعم صناديق الدعم وأيضا إعطاء امتيازات لأصحاب  الأعمال من أحل الحفاظ على العمالة .
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