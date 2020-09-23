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سعر المتر ارتفع.. محافظ السويس: تطوير ميدان مصر بعد أن كان بؤرة لتجميع القمامة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:00 م
محافظ السويس
محافظ السويس
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ريهام فيكتور
قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إننا قمنا بافتتاح ميدان مصر بعد تطويره، لافتًا إلى أن الميدان كان عبارة عن مقام يلتف الناس حوله لعمل بؤرة من بؤر الفساد فى السويس.

وأضاف اللواء عبد المجيد صقر، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصري، المذاع على فضائية،  إم بى سى مصر 2، أننا نسعى أن تكون السويس مكانا لائقا ومشرفا لأهلها.

وأشار محافظ السويس، إلى أن التطوير فى السويس لم يشمل الميدان فقط  بل أيضًا بعض أعمال التخطيط والرصف، مؤكدًا أن هناك أماكن كانت عبارة عن بؤرة لتجمع القمامة ومأوى للحيوانات، ولكننا قمنا بتنظيف المكان جيدًا حفاظًا على المظهر اللائق للمحافظة.

وتابع  محافظ السويس، أنه المتر فى المبانى السكنية القريبة من الميدان ارتفاع 5 آلاف جنيه، والمتر التجارى أصبح بـ 27 ألف جنيه من 4 آلاف جنيه، معلقًا:" أنا حزين أن الأسعار ارتفعت، ولكن دا يدل على أن المنطقة ارتقت".

ويعد أهالى السويس أنه لن يمر أكثر من شهر وسيتم فتح مكانين آخرين على نفس المستوى الجمالي للميدان، كما ناشد أهل بالمحافظة على مظهرها الجمالي.
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