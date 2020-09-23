AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قدم التحية لــ 72 مليون أصم حول العالم.. القومي للإعاقة: لغة الإشارة أساس للتواصل بين المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
رئيس المركز القومي
رئيس المركز القومي للاعاقة
Advertisements
امل مجدي
قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التحية لــ 72 مليون أصم حول العالم ؛ بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة  ؛ والذي يواكب 23 سبتمبر من كل عام ؛ وخص المجلس في تحيته الأشخاص من الصم وضعاف السمع داخل جمهورية مصر العربية. 

وأكد المجلس في بيان له اليوم أهمية لغة الإشارة في التواصل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛  وأن إيمان الدول والحكومات ومنها مصر بلغة الإشارة دليل دامغ على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المجلس في بيانه إن احتفال العالم يوم 23 سبتمبر باليوم الدولي للغات الإشارة هو لإذكاء ونشر الوعي بأهميتها ؛ ويتزامن احتفال هذا العام مع مرور العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي زاد من حرص المجلس في كل أنشطته وبرامجه أثناء الجائحة بأن تكون متاحة بلغة الإشارة ؛ وقام المجلس بإصدار وتوزيع ملصقات توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة في كافة الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية الخدمية والمرافق العامة وقام بترجمة مجموعة من الفيديوهات التوعوية لوزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية للغة الإشارة بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت على أهمية لغة الإشارة ؛ وأنها أحد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، بالإضافة إلى الوسائل المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة وطريقة برايل وغيرها ؛ وأن الجهات الحكومية وغير الحكومية  عليها إتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يتحقق حاليا فيما يخص أدوات تواصل المجلس مع كافة قطاعات الدولة المختلفة؛ خاصة وأنها أصبحت أفضلية في التعيين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (٨١).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للإعاقة يصدر كتيبات الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل غاز شرق المتوسط

يديرها ٧ مسجلين خطر ويحتجزون ١٠٢ مدمن.. حكاية فيلتين لعلاج الإدمان بالجيزة.. صور

العيد الوطني السعودي الـ 90 .. تعرف على هدية المملكة للمسلمين

استئناف محاكمة ناصر الخليفي في فضيحة فيفا جيت.. والجنائية تستمع لدفاعه

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمعز مسعود.. 10 إطلالات لـ حلا شيحة أثارت الجدل

بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة