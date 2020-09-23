قدم التحية لــ 72 مليون أصم حول العالم.. القومي للإعاقة: لغة الإشارة أساس للتواصل بين المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التحية لــ 72 مليون أصم حول العالم ؛ بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة ؛ والذي يواكب 23 سبتمبر من كل عام ؛ وخص المجلس في تحيته الأشخاص من الصم وضعاف السمع داخل جمهورية مصر العربية.





وأكد المجلس في بيان له اليوم أهمية لغة الإشارة في التواصل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛ وأن إيمان الدول والحكومات ومنها مصر بلغة الإشارة دليل دامغ على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.





وقال المجلس في بيانه إن احتفال العالم يوم 23 سبتمبر باليوم الدولي للغات الإشارة هو لإذكاء ونشر الوعي بأهميتها ؛ ويتزامن احتفال هذا العام مع مرور العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي زاد من حرص المجلس في كل أنشطته وبرامجه أثناء الجائحة بأن تكون متاحة بلغة الإشارة ؛ وقام المجلس بإصدار وتوزيع ملصقات توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة في كافة الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية الخدمية والمرافق العامة وقام بترجمة مجموعة من الفيديوهات التوعوية لوزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية للغة الإشارة بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



