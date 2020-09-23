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ثقافة

عيش أجواء القرن الـ 15 .. وكالة قايتباي تتحول لفندق تراثي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
وكالة قايتباي بباب
وكالة قايتباي بباب النصر
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محمد الاسكندرانى
وكالة قايتباي بباب النصر بمحافظة القاهرة ، طالتها يد التطوير لتكون فندق تراثي من نوع خاص، ليحاكي حقبة القرن الخامس عشر ، عبر تطعيمة بـ " مفروشات " على الطراز القديم ، لتخوض تجربة تعيدك للماضي .

بناه وكالة قايتباي ، الملك الأشرف أبو النصر قايتباي ، تحتوي على زخارف فنون العمارة الاسلامية ، وينتمي طراز المباني الى العصر المملوكى الجركسي ، بوابتة جزء تاريخيا مطعما بفنوان الحضارة الاسلامية .

يطل على القاهرة بشرفاته ، واحجاره القديمة العتقية فى وجه الزمان ، وطابع مميز للعمارة الاسلامية ، حيث بني عام 1480 ، فى حى الجمالية .
تتكون الوكالة من 3 اطباق شاهقة ، تزينها فنون العمارة الاسلامية. 

كما  يحتوي المبني على 5 دكاكين ومشربيات وشبابيك ، مفصلة على أجمل طرازات معمارية .

انشأت الوكالة بهدف ، التجارة للصرف منها على شراء الحبوب وتوزيعها على فقراء المدينة المنورة فى الحجاز ، لتكون فى ذلك التوقيت قادرة على الانفاق ، على كافة الحجاج و المعتمرين .

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