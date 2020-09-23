عيش أجواء القرن الـ 15 .. وكالة قايتباي تتحول لفندق تراثي

وكالة قايتباي بباب النصر بمحافظة القاهرة ، طالتها يد التطوير لتكون فندق تراثي من نوع خاص، ليحاكي حقبة القرن الخامس عشر ، عبر تطعيمة بـ " مفروشات " على الطراز القديم ، لتخوض تجربة تعيدك للماضي .





بناه وكالة قايتباي ، الملك الأشرف أبو النصر قايتباي ، تحتوي على زخارف فنون العمارة الاسلامية ، وينتمي طراز المباني الى العصر المملوكى الجركسي ، بوابتة جزء تاريخيا مطعما بفنوان الحضارة الاسلامية .





يطل على القاهرة بشرفاته ، واحجاره القديمة العتقية فى وجه الزمان ، وطابع مميز للعمارة الاسلامية ، حيث بني عام 1480 ، فى حى الجمالية .

تتكون الوكالة من 3 اطباق شاهقة ، تزينها فنون العمارة الاسلامية.





كما يحتوي المبني على 5 دكاكين ومشربيات وشبابيك ، مفصلة على أجمل طرازات معمارية .





انشأت الوكالة بهدف ، التجارة للصرف منها على شراء الحبوب وتوزيعها على فقراء المدينة المنورة فى الحجاز ، لتكون فى ذلك التوقيت قادرة على الانفاق ، على كافة الحجاج و المعتمرين .



