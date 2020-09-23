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فن

بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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ندى فكري
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب  بأطلالة جذابة وعلقت قائلة :  صباح الجمال.

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.
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صباح الجمال🦋💎

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