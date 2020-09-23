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أخبار البلد

الزراعة: تحصين أكثر من نصف مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في 3 أيام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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وفاء نور الدين
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 266 ألف و26 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 161 ألف و685 رأس أبقار، 88 ألف و209 رأس جاموس، 14 ألف و153 رأس أغنام، 1979 رأس ماعز" خلال ثلاثة ايام.

وأوضح التقرير أيضًا انه تم تحصين 259 ألف و547 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 155 ألف و836 رأس أبقار، 87 ألف و454 رأس جاموس، 14 ألف و149 رأس أغنام، 1979 رأس ماعز، 129 راس جمال" خلال ثلاثة أيام ايضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
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