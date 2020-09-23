أغنية أصالة الجديدة «رفقا».. عالم أزهري: يجب ملاحقتها قضائيا لمنع انتشارها

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، انه لا كلام بعد ما جاء في بيان مجمع البحوث الإسلامية ، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خطوة قضائية ضد المغني والمنتج ، وكل من هو مسئول عن هذا الهزل ولا بد من منعها نهائيا.





وتعجب الشيخ عبد الحميد الأطرش ، من تصرف البعض الذين هاجوا وماجوا عند صدور الرسوم المسيئة للرسول في احدى مجلات الدنمارك فأين هم الآن ؟ ، وماذا سيقول الغرب عن هذا العمل المسيء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ، خاصة وأن الإساءة خارجة من مغنية مسلمة .

وطالب الأطرش ، بعدم خروج عمل فني للنور يتطرق الى النبي او الشريعة الإسلامية إلا بعد العرض على مجمع البحوث الإسلامية او مشيخة الأزهر أولا للتأكيد على خلوه من أي إساءة للدين الإسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم .



