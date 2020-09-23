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ديني

أغنية أصالة الجديدة «رفقا».. عالم أزهري: يجب ملاحقتها قضائيا لمنع انتشارها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
أغنية أصالة الجديدة
أغنية أصالة الجديدة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، انه لا كلام بعد ما جاء في بيان مجمع البحوث الإسلامية ، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خطوة قضائية ضد المغني والمنتج ، وكل من هو مسئول عن هذا الهزل ولا بد من منعها نهائيا. 

وتعجب الشيخ عبد الحميد الأطرش ، من تصرف البعض الذين هاجوا وماجوا عند صدور الرسوم المسيئة للرسول في احدى مجلات الدنمارك فأين هم الآن ؟ ، وماذا سيقول الغرب عن هذا العمل المسيء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ، خاصة وأن الإساءة خارجة من مغنية مسلمة .
 
وطالب الأطرش ، بعدم خروج عمل فني للنور يتطرق الى النبي او الشريعة الإسلامية إلا بعد العرض على مجمع البحوث الإسلامية او مشيخة الأزهر أولا للتأكيد على خلوه من أي إساءة للدين الإسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم .

وكانت أغنية رفقا لأصالة ، تعرضتا لموجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى، ورد محمد أبونعمة، مؤلف الأغنية، على الأمر مستشهدًا باقتباس الشعراء مثل الأصفهانى وامرؤ القيس وأبونواس وغيرهم، منذ نزول القرآن الكريم، كلمات منه في قصائدهم الشعرية.

وأشار «أبونعمة»، خلال مداخلة له في برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، إلى بعض شعراء الجيل الجديد الذين استعانوا أيضًا ببعض آيات القرآن الكريم في قصائدهم.

وأوضح أنه من الناحية الفقهية اجتهد في البحث في هذه المسألة ووجد أن جمهور العلماء أباحوا الاقتباس ما دام لا يخدش الحياء، أو يتم توظيفه في غرض دنيء، مشيرًا إلى أنه أراد استخدام الاقتباس في غرض محمود وليس دنيء وهو التوجيه بحسن معاملة النساء، ولم يجد أنسب من الحديث الشريف لتوصيل مثل هذه الرسالة للناس.
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