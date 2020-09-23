تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء.. تفاصيل

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع وفقا لأحدث البيانات. شهدت أسعار الدولار تراجع طفيف في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-9-2020، وسجلالمصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع وفقا لأحدث البيانات.





ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وفي بنوك: "كريدي اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، عودة" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وبنوك: "مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.