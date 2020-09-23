AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
شهدت أسعار الدولار تراجع طفيف في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-9-2020، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع وفقا لأحدث البيانات.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وفي بنوك: "كريدي اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، عودة" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وبنوك: "مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الخميس 15 يوليو في بنوك مصر

أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 يوليو في بنوك مصر

الدولار يستقر لليوم التاسع علي التوالي في البنوك وأعلي سعر بـ16.04 جنيه

استقرار الدولار في البنوك.. أعلى سعر بـ 16.04 جنيه

أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين 24- 8-2020

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

حريم معز مسعود.. حكاية الداعية مع جميلات السينما

بعد شائعة ارتباطه بـ حلا شيحة.. معلومات لا تعرفها عن الداعية معز مسعود

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

100 تاتو ضد المسح..أحمد الفيشاوى يثير الجدل بصورة عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة