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بتخفيضات 50%.. التموين تكشف نسب الإقبال على معرض أهلا مدارس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:16 م
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
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شيرين عادل
قال أسامة محمود مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، إن الوزارة نسقت مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تنظيم معرض أهلا مدارس.

وأوضح  "مخيمر"، خلال استضافته ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن تخفيضات معرض أهلا مدارس تتراوح ما بين 30: 50%، مشيرا إلى أن المعرض يجمع كافة مستلزمات المدارس من الملابس، الأدوات المكتبية. 

ولفت إلى أن المعرض أيضا يشتمل أجهزة حاسب آلى، إلكترونيات كما يشتمل أيضا على المواد الغذائية. 

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، أن المعرض شهد إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية انطلاقه. 
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