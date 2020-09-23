وزير التموين: المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية قبل مبادرة ميغلاش عليك

عرضت فضائية إم بى سى مصر 2، تقريرًا ببرنامج "صباحك مصري"، لوزير المالية وهو يكرم عدد من الشركات الأكثر مبيعًا خلال مبادرة " ميغلاش عليك " بحضور وزير التموين.





ووجه الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس السيسي لتشغيل عجلة الإصلاح الاقتصادى بسبب تلك المبادرة الهامة والرائعة،مضيفا أن المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية.





وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه كان من الضرورى وجود مثل هذه المبادرات بمصر ، وتشجيع المستهلك فى شراء احتياجاته بسعر جيد.





، من جانب الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن المبادرة فكرتها هي ان تدار بطريقة الكترونية ، حيث تصبح السلع المتاحة على الموقع و مع وجود خصومات جيدة ترضى المشتري . وتابعهيخصوماتالمشتري



