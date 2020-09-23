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وزير التموين: المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية قبل مبادرة ميغلاش عليك

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
وزير التموين
وزير التموين
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية إم بى سى مصر 2، تقريرًا ببرنامج "صباحك مصري"، لوزير المالية وهو يكرم عدد من الشركات الأكثر مبيعًا خلال مبادرة "ميغلاش عليك" بحضور وزير التموين.

ووجه الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس السيسي لتشغيل عجلة الإصلاح الاقتصادى بسبب تلك المبادرة الهامة والرائعة،مضيفا أن المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه كان من الضرورى وجود مثل هذه المبادرات بمصر ، وتشجيع المستهلك فى شراء احتياجاته بسعر جيد.

وتابع ، من جانب الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن المبادرة فكرتها هي ان تدار بطريقة الكترونية ، حيث تصبح السلع المتاحة على الموقع و مع وجود خصومات جيدة ترضى المشتري .

وأكد وزير المالية ، أن كل ذلك كان يحتاج إلى ترتيبات مع التجار والصناع ، موضحًا أ، عملية التحضير فى البداية للمبادرة احتاجت لمجهود كبير.  
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