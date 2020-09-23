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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 690 شابًا.. واستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:28 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 690 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل والذين بلغوا  2515 شابًا، كما تم توفير 1278  فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 877 ترخيص مزاولة حرفة، ومثلها شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرجا آخرين بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2029 منشأة ( دوري - حملات) ، وتلقي 30 شكوي تم بحث 29 شكاوي منها، و شكوي واحدة، ما زالت تحت البحث ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 736 منشأة لإزالة المخالفات، كما تم تلقى 296 شكوي تم استيفاء 40 شكوي منها ، وتحرير 37 محضرًا ، و192 شكوي منها ما زالت تحت البحث.
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