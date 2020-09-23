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11 سببا يجعلك تتوقف عن تناول الحلويات نهائيا.. السرطان أخطرها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:47 م
اسباب نجعلك تتوقف
اسباب نجعلك تتوقف عن تناول الحلويات نهائيا
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آية التيجي
يعتمد الكثير من الناس على تناول الحلويات ، بشكل كبير في وجباتهم الغذائية، وبخلاف زيادة الوزن الذي يمكن أن يتسبب بها تناول الحلويات لما تحتويه من سعرات حرارية كبيرة، إلا أن تناول الحلويات يمكن أن يتسبب في إصابتك بـ أمراض خطيرة ومزمنة.

ويعتقد الخبراء أن تناول الحلويات هو سبب رئيسي للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وفيما يلي سنقوم بكر 11 سبب سوف يجعلك تتوقف عن تناول الحلويات بشكل نهائي وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.


1- زيادة الوزن :
يزيد تناول الحلويات وخاصة من المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر من خطر زيادة الوزن، ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون الموضعية والعنيدة فيما بعد.

2- أمراض القلب :
يزيد تناول الحلويات بكثرة  من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن السمنة السبب الأول في ارتفاع ضغط الدم والالتهابات، مما يزيد من ارتباط تناول الحلويات بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب.

3- حب الشباب :
يمكن لتناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أن تزيد من إفراز الأندروجين والإصابة بالالتهابات، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بمشكلة حب الشباب.

4- مرض السكري من النوع 2 :
ويؤدي تناول الحلويات إلى الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.

5- السرطان :
يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلويات إلى الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات، وكلها عوامل خطر للإصابة بـ السرطان.

6- الإكتئاب :
قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر وتناول الحلويات إلى زيادة خطر الاكتئاب لدى كل من الرجال والنساء، وعدم انتظام الناقل العصبي يتسبب في ضرر على الصحة العقلية .

7- ظهور التجاعيد :
وسع تناول الحلويات من AGEs الذي يتلق الكولاجين الخاص بالبشرة، ويتسبب في أن تسرع الشيخوخة وظهور التجاعيد.

8- الشيخوخة :
يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وذلك لان تناول الحلويات بشكل كبير يزيد من شيخوخة الخلايا.

9- التعب والإجهاد :
يمكن أن يؤثر تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر سلبًا على مستويات الطاقة لديك من خلال التسبب في ارتفاع في نسبة السكر في الدم يتبعه الشعور بالإجهاد والتعب الشديد.

10- الكبد الدهني :
ويتسبب تناول الكثير من الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر إلى الإصابة بـ مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة على الكبد.

11- أمراض أخرى :
ويؤدي استهلاك الكثير الحلويات وكميات كبيرة من السكر إلى تفاقم التدهور المعرفي والإصابة بمرض الزهايمر، ويزيد من خطر الإصابة بالنقرس، ويضر الكلى ويسبب في تسوس الأسنان.
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