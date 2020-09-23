11 سببا يجعلك تتوقف عن تناول الحلويات نهائيا.. السرطان أخطرها

عدم انتظام الناقل العصبي يتسبب في ضرر على الصحة العقلية .

7- ظهور التجاعيد :

8- الشيخوخة :



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وذلك لان تناول الحلويات بشكل كبير يزيد من شيخوخة الخلايا.





9- التعب والإجهاد :