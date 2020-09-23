شاهد .. الشباب والرياضة تنظم عرضا مسرحيا لدعم قضايا المرأة

عرضت فضائية، أم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصري، تقريرا لوزارة الشباب والرياضة، حيث نظمت عرضا مسرحيا بعنوان " رحلة البحث عن هي " لدعم قضايا المرأة.





خلال حواره التليفزيوني المذاع اليوم ، إن هناك تعددية لوزارة الشباب والرياضة بكل القضايا المجتمعية. وقال الدكتور أشرف صبحى ، إن هناك تعددية لوزارة الشباب والرياضة بكل القضايا المجتمعية.





وأضاف أن القضايا المجتمعية هى المرتبطة باستراتيجية بناء الإنسان، والشباب، وسيدات المجتمع أيضًا.



