شاهد .. الشباب والرياضة تنظم عرضا مسرحيا لدعم قضايا المرأة

عرضت فضائية، أم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصري، تقريرا لوزارة الشباب والرياضة، حيث نظمت عرضا مسرحيا بعنوان " رحلة البحث عن هي " لدعم قضايا المرأة.
وقال الدكتور أشرف صبحى خلال حواره التليفزيوني المذاع اليوم، إن هناك تعددية لوزارة الشباب والرياضة بكل القضايا المجتمعية.
وأضاف أن القضايا المجتمعية هى المرتبطة باستراتيجية بناء الإنسان، والشباب، وسيدات المجتمع أيضًا.
وأشار إلى أن القيادة السياسية فى مصر تهتم دائما وأبدًا بالشباب والمرأة، واليوم هناك تكامل كبير جدا لمناقشة قضايا المرأة من خلال عمل فني يقوم به مجموعة من الشباب.