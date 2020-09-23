ضبط صاحب طاحونة غلال يتاجر فى الدقيق المدعم بالسوق السوداء

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الاستيلاء على أموال الدعم من خلال البطاقات التموينية.





تمكنت قوة أمنية بالأقصر من ضبط صاحب طاحونة غلال وضبط بحوزته جوال بداخله (5 ماكينة صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية- 238 بطاقة تموينية) خاصة بصرف الخبز للمواطنين.





بمناقشته قرر بتحصله على الماكينات المضبوطة من أصحاب 5 مخابز "محددين" بمدينة الأقصر وقيام أصحاب تلك المخابز ببيع الدقيق المدعم له دون إنتاجه وتجميعه لكميات الدقيق وبيعها بالسوق السوداء وحصوله على نسب من حافز الإنتاج المنصرف من الجهات المعنية لأصحاب تلك المخابز، بما يحقق استفادة مادية له ولأصحاب المخابز المشار إليها.





ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن المذكور (سبق ضبطه فى واقعة "تجميع 17 جوال دقيق بلدى") وأنه يقوم بتجميع الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة والقاصر إستخدامها على أصحاب المخابز، وكذا البطاقات التموينية المضبوطة بحوزته والمدون عليها أسماء أصحابها وإستخدام تلك البطاقات على الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية إستخدام إلكترونى وهمى لحصة المواطن من المخبز البلدى وقيامه عقب ذلك بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله ثم بيعه فى السوق السوداء.



