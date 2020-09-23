لمنع التعامل عليها.. وضع لافتات على أراضي أملاك الدولة المستردة ببرج العرب

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية ، وضع اللافتات على أراضي أملاك الدولة التي تم ازالة التعديات عليها واستردادها بنطاق المدينة.





وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب إنه تم وضع اللافتات على أراضي أملاك الدولة التي تم إزالة التعديات عليها في حملات سابقة واستردادها بنطاق المركز والقرى الثلاثة التابعة له، وذلك لمنع التعامل عليها أو التعدي عليها مرة أخرى.





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وأضافت أنه تم زرع عدد (3) لافتات، الأولى على أرض أملاك دولة على أرض أملاك دولة على مساحة ٥٠٠م٢ بجوار بنزينة التعاون طريق برج العرب-الكافورى بعد مدخل بهيج، والثانية على أرض أملاك دولة على مساحة ٢٠٠م٢ بنجع أحمد بجوار أرض الآثار، والثالثة على أرض أملاك دولة على مساحة ٣٠٠م٢ بطريق مراقيا المغلق.





ويأتي ذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها.



