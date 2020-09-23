AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمنع التعامل عليها.. وضع لافتات على أراضي أملاك الدولة المستردة ببرج العرب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، وضع اللافتات على أراضي أملاك الدولة التي تم ازالة التعديات عليها واستردادها بنطاق المدينة.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب إنه تم وضع اللافتات على أراضي أملاك الدولة التي تم إزالة التعديات عليها في حملات سابقة واستردادها بنطاق المركز والقرى الثلاثة التابعة له، وذلك لمنع التعامل عليها أو التعدي عليها مرة أخرى.

أقرأ أيضًا:

وأضافت أنه تم زرع عدد (3)  لافتات، الأولى على أرض أملاك دولة على أرض أملاك دولة على مساحة ٥٠٠م٢ بجوار بنزينة التعاون طريق برج العرب-الكافورى بعد مدخل بهيج، والثانية على أرض أملاك دولة على مساحة ٢٠٠م٢ بنجع أحمد بجوار أرض الآثار، والثالثة على أرض أملاك دولة على مساحة ٣٠٠م٢ بطريق مراقيا المغلق.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

إزالة تعديات على 3650 مترا بالإسكندرية.. صور

الجيزة تزيل 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية

تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ضمن حملات البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية تنتفض ضد المخالفات ... تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ... شاهد

وضع 30 لافتة على أراضي أملاك الدولة المستردة ببرج العرب

ترشيحاتنا

محمد رمضان ينشر صورة رخصة سيارة بدبي.. ويعلق: بلدي الثاني

جريمة هزت القلوب .. رجل يتخلص من زوجته أمام أبنائه بحجة الدفاع عنهم

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة

دعاء رزق المال.. أدعية وكلمات مأثورة من السنة النبوية رددها يوميا

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة