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رياضة

بيكر: حظوظ نادال في رولان جاروس أقل من المعتاد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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محمد سمير
يرى أسطورة التنس الألماني، بوريس بيكر، أن الظروف التي ستقام فيها بطولة رولان جاروس هذا العام ، ليست مثالية للنجم رافائيل نادال. 

وعلى الرغم من أن بيكر لا يزال يعتقد أن نادال هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، إلا أنه يرى أن حظوظ بقية اللاعبين أفضل بكثير من السنوات السابقة. 

وقال بيكر في تصريحات صحيفة اليوم الأربعاء: "الظروف هذه السنة مختلفة تمامًا بسبب التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا، أنا أرشح نادال للفوز باللقب، لكن توجد فرصة أفضل لبقية المنافسين." 

وأضاف: "في السنوات السابقة كان نادال يشارك في العديد من البطولات على الملاعب الترابية، التي تسبق رولان جاروس مثل مونتي كارلو ومدريد وروما ويصل إلى باريس وهو بجاهزية عالية ." 

وتابع: "هذه السنة الأمور مختلفة، نادال لعب 3 مباريات فقط خلال آخر 6 أشهر، أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر عليه." 

وأتم: "إقامة البطولة في شهر أكتوبر المائل للبرودة بدلًا من شهر مايو الدافئ لا يناسب نادال ، أعتقد أنه لا يفضل هذه الظروف".
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