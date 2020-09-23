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اقتصاد

غرفة "الملابس الجاهزة" تشارك في معرض "سوق مصر الأول" لمستلزمات الأسرة والمدارس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

تشارك غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، في معرض "سوق مصر الاول " لمستلزمات الأسرة والمدارس  والذي تنظمه محافظة القاهرة في الفترة من 2اكتوبر لمدة يومين بالحديقة الدولية بمدينة نصر . 

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ان المعرض يأتي في أطار التعاون بين الغرفة ومحافظة القاهرة، في مجال المعارض لدعم أصحاب الأعمال وصناع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم، لافتا إلي أن المعرض يسمح بالبيع المباشر للجمهور. 

وأضاف عبد السلام، أن الغرفة قامت باخطار جميع الاعضاء للمشاركة في المعرض وقد لاقت الدعوة استجابة واسعة وسريعة للمشاركة حيث يصل عدد المشاركين  من الغرفة  الي 25 شركة ستقوم بتقديم خصومات كبيرة خلال المعرض لتحفيز المواطنين وتشجيعهم علي الشراء خاصة ان محافظة القاهرة قدمت دعما كبيرا للعارضين وحددت مبلغا رمزيا نظير الخدمات الاساسية مما يساعد العارضين علي تقديم تخفيضات كبيرة علي الاسعار . 

واكد ان المعرض سيضم  موديلات ملابس تناسب كافة افراد الاسرة وكذلك المفروشات المنزلية  كما ستقوم الغرفة  بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لاعضاء الغرفة المشاركين في المعرض .

وأكد عبد السلام، ان الغرفة  ستشارك وستدعم حزمة من المعارض المهمة خلال الفترة المقبلة بعد الالنزام بتعليمات الحكومة المصرية  المحددة لكيفية تنظيم المعارض  والالتزام بالاجراءات الاحترازية  اعتبارا من اول  شهر اكتوبر القادم ، لتنشيط الطلب المحلي على صناعة الملابس والمفروشات، و ضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها.
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