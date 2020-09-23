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رياضة

نجم الزمالك يطرح مقترحا للحد من التنقل السريع للمدربين بين الأندية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:33 م
أكرم عبد المجيد
أكرم عبد المجيد
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يسرى غازى
طرح أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق اقتراحا بشأن تعاقدات المدربين فى مختلف الدوريات بمصر من أجل الحد من التنقل السريع بين الأندية.

قال أكرم عبدالمجيد فى تصريحات له: اقترح ان يكون العقد الخاص بأي مدرب من اتحاد الكرة مثل عقود اللاعبين فى الدوريات المحلية.



أضاف: النادى الذى يفسخ تعاقده مع المدرب يقوم بسداد قيمة عقد المدرب لنهاية الموسم وفى المقابل المدرب الذى يفسخ عقدة مع النادى يسدد للنادى قيمة التعاقد لنهاية الموسم.


استطرد : المدرب فى الحالتين لا يحق له التعاقد مع فريق اخر فى نفس الدرجة بل يقوم بالتدريب فى الدرجة الادنى اذا اراد رفض الركون إلى الراحة وانتظار الموسم الجديد.


وقال ايضا : المدرب يمكنه ان ينتظر خمسة اشهر للتعاقد مع نادى اخر فى نفس الدرجة فيما لا يزيد على ناديين فى الموسم الواحد لنفس الدرجة.
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