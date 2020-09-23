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رياضة

وليد شعبان يطالب باستحداث منصب المدير الفني للحكام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:31 م
وليد شعبان
وليد شعبان
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يسرى غازى
طالب وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق بضرورة استحداث منصب المدير الفنى للحكام من أجل إعداد الحكام بطريقة علمية.


قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد : مادام هناك عدم تحديد مستوى واقعى للحكام ستظل أغلب تعينات الحكام بالأقدمية و( اللى يجى عليه الدور ) وهذا يضرب مستوى التحكيم المصرى فى مقتل.


تابع : لابد أن يكون المدير الفنى للحكام هو الفيصل فى الحكم على مستوى الحكام بعد أعدادهم بشكل علمي.

اضاف : المدير الفنى للحكام مثله كمدير فنى لأى فريق يكون إلى رفقته مدير الكرة وهو فى حال التحكيم يكون ( مديرًا للجنة ).

أشار إلى أن المدير الفني للحكام يهتم بإعداد اللوائح وتوقيع العقوبات والإستبعاد تحت رئاسة المدير الفنى الذى له أن يستعين بجهاز كامل يسهل له مهمته.

وشدد على وجوبية أن يكون فى كل مدينة مديرًا فنياُ ومدير للجنة الفرعية وجهاز كامل يختاره المدير الفنى الذى دوره إعداد حكامه بطريقة علمية مع مساعديه ، وحين يخفق فى مهمته يرحل .
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