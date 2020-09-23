مشروع عملاق .. مسئول بالري: محطة المحمسة ستوفر المياه لزراعة 400 ألف فدان من أراضى سيناء

قال المهندس محمد عبد العاطى ، رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى ، إن مياه الصرف الزراعي صالحة بشكل جيد للزراعة بعد استخدام أحدث التقنيات لمعالجتها .





وأضاف محمد عبد العاطى ، خلال حواره ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أن محطة المحمسة ستستخدم فى توفير المياه لزراعة 400 ألف فدان من أراضى سيناء .





وأشار إلى ان المشروعات التنموية فى سيناء تعتبر مرحلة جديدة من التعمير وتحريرها من الإهمال .





وتابع أن محطة المحمسة مقيمة على أحدث التقنيات التكنولوجية فى المعالجة والمعايرة ، لافتًا إلى أنه يمكن مع بعض الاضافات البسيطة تصبح مياه صالحة للشرب .