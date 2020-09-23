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مشروع عملاق .. مسئول بالري: محطة المحمسة ستوفر المياه لزراعة 400 ألف فدان من أراضى سيناء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:31 م
رئيس مصلحة الميكانيكا
رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى
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ريهام فيكتور
قال المهندس محمد عبد العاطى ، رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى ، إن مياه الصرف الزراعي صالحة بشكل جيد للزراعة بعد استخدام أحدث التقنيات لمعالجتها .

وأضاف محمد عبد العاطى ، خلال حواره ببرنامج ،  صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أن محطة المحمسة ستستخدم فى توفير المياه لزراعة 400 ألف فدان من أراضى سيناء .

وأشار إلى ان  المشروعات التنموية فى سيناء تعتبر مرحلة جديدة من التعمير وتحريرها من الإهمال .

وتابع أن محطة المحمسة مقيمة على أحدث التقنيات التكنولوجية فى المعالجة والمعايرة ، لافتًا إلى أنه يمكن مع بعض الاضافات البسيطة تصبح مياه صالحة للشرب .
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