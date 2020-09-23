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فن

شاهد..نجل ويل سميث مع حبيبته الجديدة في شوارع لوس أنجلوس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:32 م
جادين سميث
جادين سميث
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شروق ابراهيم
شوهد جادين ابن النجم العالمي ويل سميث مع حبيبته الجديدة عارضة الأزياء ساب زادا، خلال تجولهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتردد ان نجل ويل سميث ارتبط بـ ساب زادا سرا ، وذلك بعد أن نفي ارتباطه بالموديل الشهيرة صوفي ريتشر.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها زوجته بخيانته. 

وقالت التقارير أن ويل سميث حصل على مبلغ خيالى فى هذه الحقلة مقابل اعترافات زوجته بخيانته ووصلت قيمة الحلقة إلى 45 مليون دولار. 

وقد عاش ويل سميث تجربة صعبة وأليمة عندما واجه مرارة الخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، بالرغم من حبه وتقديره لها طوال الوقت إلا أنه لم يتردد من أخباره عن هذه الواقعة رغم مرور سنوات عليها.

تسببت تصريحات نارية جديدة في إعادة فتح ملف خيانة الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث لزوجها النجم العالمي ويل سميث، الذي لقى تعاطفا وتضامنا من جمهوره الغفير في جميع أنحاء العالم. 


شاهد..نجل ويل سميث مع حبيبته الجديدة في شوارع لوس أنجلوس
شاهد..نجل ويل سميث مع حبيبته الجديدة في شوارع لوس أنجلوس
شاهد..نجل ويل سميث مع حبيبته الجديدة في شوارع لوس أنجلوس
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