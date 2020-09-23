AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سفيرة كولومبيا تزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار بها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة

استقبل  اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سفيرة كولومبيا  لدى القاهرة "انا ميلينا مونيوس" بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المشتركة وذلك في إطار اهتمام عدد من الدول بالمنطقة الاقتصادية في ظل عمليات التطوير المستمرة في البنية التحتية ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات.

وأبدى اللواء محمد شعبان سعادته باهتمام الحكومة الكولومبية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها مما يؤكد على نجاح عملية الاستثمار فيها  ويشير إلى خطواتها الملموسة نحو منافسة المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة المنطقة في الانفتاح على كل العالم والاهتمام بجذب استثمارات عالمية وإلى موقعها الاستراتيجي وحوافزها الضريبية والجمركية.

وخلال اللقاء، قدم اللواء شعبان شرحًا تفصيليًا عن البنية التنظيمية والتشريعية للهيئة ومشروعات التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة في عدد من الأنشطة والخدمات، وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات و سهولة في أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أكدت " انا ميلينامونيوس " سفيرة دولة كولومبيا حرص بلادها على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتطلع لتواجد شركات كولومبية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،حيث أنها تتميز ببعض المميزات الحيوية مما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها مما يجعلها تصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.

اقرا ايضا: 

سفيرة كولومبيا تزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار بها
سفيرة كولومبيا تزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار بها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورشة عمل بين اقتصادية قناة السويس ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

اقتصادية قناة السويس: نعمل على جذب صناعات إلكترونية وغذائية في المناطق المتكاملة

اقتصادية قناة السويس تشارك في ورشة عمل كبرى لطرح مخرجات وتوصيات المرحلة الثانية من الدعم الفني.. ورئيس الهيئة: دفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات

لبحث سبل التعاون بين البلدين.. محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة

سفيرة كولومبيا: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "تصعد بقوة عالميًا"

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

العربية جابت "وش السلندر".. تجنب سماع هذه الكلمة

أغنية أصالة الجديدة «رفقا».. عالم أزهري: يجب ملاحقتها قضائيا لمنع انتشارها

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا بالقاهرة

لا إخلاء للمنازل.. ري القناطر تستعد للفيضان.. تفاصيل

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خمسينية تصارع الموت بسبب لسعة قنديل بحر أثناء السباحة.. اعرف القصة

مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور

بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما