محافظ الغربية يستقبل أمين نقابة العاملين بالمرفق الداخلي بالمحلة..صور

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبة ، الأمين العام لنقابة العاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى ، لبحث المشكلات التي توجه المرفق والعمل على إيجاد الحلول المناسبة .
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حيث
تم عرض مطالب العاملين بالمرفق والبحث في صرف مرتباتهم ، كما طالب الأمين العام للنقابة
بإصلاح الأتوبيسات المعطلة .
وأصدر
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته بعمل الدراسة اللازمة لموقف مرتبات العاملين
بمرفق النقل الداخلي بالمحلة والعمل على حل مشاكلهم ، وإعداد المقايسة الخاصة لإصلاح
عدد 7 أتوبيسات ورفع كفاءتهم ليضافوا إلى عدد 8 أتوبيسات تعمل ليصبح عدد الأتوبيسات
العاملة 15 بمدينة المحلة .
مؤكدا
على رفع كفاءة مرفق النقل الداخلي من مركبات وعمال ليقدم خدم أفضل للمواطنين ، مشيرا
إلى أن الدولة تعمل جاهدة على رفع مستوى جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين وتقديم الدعم
اللازم لرفع كفاءتها .