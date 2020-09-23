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محافظات

محافظ الغربية يستقبل أمين نقابة العاملين بالمرفق الداخلي بالمحلة..صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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أحمد على

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبة ، الأمين العام لنقابة العاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى ، لبحث المشكلات التي توجه المرفق والعمل على إيجاد الحلول المناسبة .

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حيث تم عرض مطالب العاملين بالمرفق والبحث في صرف مرتباتهم ، كما طالب الأمين العام للنقابة بإصلاح الأتوبيسات المعطلة .

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته بعمل الدراسة اللازمة لموقف مرتبات العاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة والعمل على حل مشاكلهم ، وإعداد المقايسة الخاصة لإصلاح عدد 7 أتوبيسات ورفع كفاءتهم ليضافوا إلى عدد 8 أتوبيسات تعمل ليصبح عدد الأتوبيسات العاملة 15 بمدينة المحلة .

مؤكدا على رفع كفاءة مرفق النقل الداخلي من مركبات وعمال ليقدم خدم أفضل للمواطنين ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على رفع مستوى جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين وتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءتها .

 

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