اليوم الدولي للغات الإشارة.. القومى للإعاقة يوجه التحية لـ 72 مليون أصم حول العالم.. وتوزيع ملصقات توعوية للحد من انتشار كورونا

وقال المجلس في بيانه إن احتفال العالم يوم 23 سبتمبر باليوم الدولي للغات الإشارة هو لإذكاء ونشر الوعي بأهميتها ؛ ويتزامن احتفال هذا العام مع مرور العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي زاد من حرص المجلس في كل أنشطته وبرامجه أثناء الجائحة بأن تكون متاحة بلغة الإشارة ؛ وقام المجلس بإصدار وتوزيع ملصقات توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة في كافة الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية الخدمية والمرافق العامة وقام بترجمة مجموعة من الفيديوهات التوعوية لوزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية للغة الإشارة بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



