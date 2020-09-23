غراب: المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 82 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجيه على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجاري.





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أوضح المحافظ أنه أعطى تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات ، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف وغيرها ، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.





وطالب المحافظ المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



