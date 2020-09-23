رؤوف: الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة مصر أمام تداعيات فيروس كورونا

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري من أقوى اقتصاديات العالم التي صمدت أمام تداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بحسب التقارير الدولية.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن معدلات النمو العالية التي شهدها الاقتصاد المصري والتي تجاوزت الـ 5% نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به مصر منذ 2016، ساهمت في مساندة مصر أمام تداعيات فيروس كورونا .

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية على كافة المستويات للتعامل مع المشكلة بشكل غير مسبوق لأول مرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عاما، فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.

وأضاف السيسى في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية، باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء فى تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهى كلها الجهود التى تعد إسهاما مباشرا لصون حق المواطن فى عيش كريم.