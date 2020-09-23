النائب علاء عابد: السيسي وضع العالم أمام مسئولياته في المعاملة الإنسانية للاجئين

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على رؤية مصر الواضحة والصريحة التى طرحها الرئيس السيسى فى كلمته أمام الأمم المتحدة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.





وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسى وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية فى كيفية المعاملة الإنسانية للاجئين والحفاظ على جميع حقوقهم .





وأكد أن الرئيس السيسى كان واضحا للغاية كعادته دائما عندما قال بالنص : أننا دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين".





وقال النائب علاء عابد ان العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين بهذه الحقائق بشان ملف اللاجئين داخل مصر وانهم اصبحوا وكأنهم مصريون فهم يتمتعون بجميع حقوقهم وبجميع أنواع الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية لابنائها بما فيها الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الأخرى.





وأشار الى ان مصر الدولة العظيمة والرائدة فى مجال الحفاظ على حقوق الانسان تقوم بمثل هذه الاعمال الإنسانية الجليلة فى الوقت التى تقوم فيه بعض الانظمة الداعمة للارهاب باستغلال اللاجئين لديها فى الاعمال الارهابية والاجرامية على اراضى الدول الأخرى.