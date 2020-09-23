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اقتصاد

هايد بارك تعلن تفاصيل أحدث مشروع عقاري فى 6 أكتوبر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

اعلنت  شركة هايد بارك للتنمية العقارية عن اطلاق  أولى مشروعاتها فى غرب القاهرة وتحديدا فى  قلب مدينة 6 أكتوبر.

 

ياتى المشروع الجديد  على مساحة 31  فدان  وبمساحات مباني لا تتعدي 20% من اجمالى المساحة الكلية  للمشروع 

 

 قال أمين سراج العضو المنتدب للشركة  أن المشروع يأتى ضمن خطة التوسعات التى تسعى اليها الشركة مشيرا الى ان المؤشرات الحالية تؤكد علي أن السوق العقارى سيشهد انطلاقة خلال الفترة القادمة، و أن القطاع العقارى  مازال يمثل للمستهلك الاستثمار الامن.


وأوضح "سراج" ان الاتجاه العام للمشروع  الجديد  أن يتم تنفيذه علي مستوي كبير من التطور لتكون  المباني و المساحات علي الطراز الحديث، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء لجميع الوحدات .

 
واضاف ان المشروع الجديد يحيط به  العديد من المدارس الدولية بالإضافة الى العديد من الخدمات المختلفة  فى  قلب مدينة 6 أكتوبر.


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