سلاح الأوقاف لمحاربة التشدد.. مراكز الثقافة الإسلامية عامان لتدريس العلوم الشرعية الوسطية وهذه شروط الالتحاق بها

تعد مراكز الثقافة الإسلامية أحد الأزرع الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة الاوقاف في مواجهة التطرف والغلو والتشدد الذي خلفته الجماعة الإرهابية بين بعض عناصر المجتمع ، فانشات الوزارة لذلك 32 مركزا على مستوى الجمهورية باعتبارها أحد أهم محاور الفكر الوسطي المستنير، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف : أننا نحتاج إلى إحياء المناهج العقلية في المراكز الثقافية، وإحلال مناهج التفكير محل مناهج الحفظ والتلقين؛ لأن الجماعات المتطرفة بدأت بتلقين المسائل والأحكام الجزئية وعدم إعمال العقل والمناقشة؛ لأن العقلية التي تفكر وتناقش لا تنقاد وراء هؤلاء، ضاربا من النماذج التي تبين عظمة الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية.

نظام الدراسة والامتحانات

الدراسة بالمراكز الثقافة الإسلامية لمدة عامين يتخللها اختبارين ترم أول وترم ثاني ، يدرس خلالها الدارس العديد من العلوم الشرعية المعتمدة من الازهر الشريف ووزارة الأوقاف .

ومن جانبه اكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أن الامتحانات مستمرة يومي الأربعاء ١٥ / ٧ / ٢٠٢٠م ، والاثنين ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م. وعدد الدارسين بالفرقة الثانية (1130) دارسًا ، وقد حرص القائمون على عملية الامتحان والدارسون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ، من ارتداء الكمامة ، ومراعاة المسافة التباعدية بين الممتحنين والتي تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين ، ومراعاة التهوية الجيدة بلجان الامتحان ، وقياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان ، وقد تم تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحان ، وسيتم تعقيم اللجان بين امتحان كل مادة والتي تليها.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف فتح باب القبول بمراكز الثقافة الإسلامية التي تم اعتمادها حديثا وهي ” غرب الإسكندرية – مطروح – فاقوس” ، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 19/ 9/ 2020م حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م ، على أن تقدم الأوراق من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمقر كل مركز وعناوينها كالتالي:

م المركز الثقافي العنوان 1 غرب الإسكندرية مسجد الكريم – مساكن الصينية بالهانوفيل العجمي – غرب الإسكندرية 2 مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية 3 فاقوس مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس – الشرقية

وذلك وفقًا للشروط الآتية:

1ـ الحصول على مؤهل عالٍ معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي جامعة الأزهر الشريف.

2ـ أن يكون حسن المظهر والسمت .

3ـ أن يقوم بسداد المصروفات المقررة وهى (500 ) خمسمائة جنيه مصري

4ـ أن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75% من ساعات الدراسة المقررة على الأقل .

الأوراق المطلوبة للتقدم :

طلب التحاق باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد المركز الثقافي الإسلامي .

صورة من المؤهل الدراسي (مع الاطلاع على الأصل) .

صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل) .

صورة من شهادة الميلاد ( مع الاطلاع على الأصل) .

عدد ( 3) صور شخصية حديثة .

ملف لحفظ الأوراق .

مواد اختبار القبول :

القرآن الكريم : يشترط الحفظ الجيد لثلاثة أجزاء متصلة على الأقل.

فقة العبادات – السيرة النبوية – الثقافة العامة .

وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد اختبار القبول ، وموعد بداية العام الدراسي