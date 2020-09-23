بنضغط..نائب وزير خارجية سابق: التمثيل غير عادل داخل مجلس الأمن

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس في اجتماع الأمم المتحدة يعكس اهتمام وحرص الدولة بدور منظمة الأمم المتحدة، لافتا الى ان مصر من الدول المؤسسة للمنظمة منذ 75 عاما.





وتابع السفير على الحفني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تلعب دورها بفعالية تامة في اطار هذه المنظمة، منوها ان المنظمة دورها مهم في العالم كله لأنها تتخذ كثير من القرارات فيما يتعلق بالأزمات الدولية ذات الطابع الإقليمي والدولي.





واشار الى ان التمثيل غير عادل في مجلس الامن في شقيه سواء العضوية الدائمة او غير الدائمة، ولابد من توسيع مشاركة افريقيا بفئتيه، معقبا: "أفريقيا غير ممثلة في مجلس الأمن.





وأضاف أنه للأسف هناك كثير من الخلافات والاختلافات التي تعطل توسيع مشاركة افريقيا، وانما بشكل عام "احنا منخرطين تماما في الجهود المبذولة لتحقيق الاصلاح المنشود في المنظمة الدولية، ومستمرين في الضغط على هذا الطلب، ونادى المجتمع الدولي لدعم منظمة الأمم المتحدة".



