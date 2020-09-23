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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أصغر هاتف في سلسلة آيفون 12 يصل قريبا.. وميزة Expired Media تدمر ملفات الوسائط ذاتيا بـ واتساب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تعتبر الفلاتر من أكثر الأشياء التى تحظى بشعبية خاصة على تطبيقات سناب شات وتيك توك وانستجرام، ويقوم العديد من المستخدمين باستخدام الفلاتر لنشر صور أو فيديوهات على هذه التطبيقات. 


يقيد تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، مستخدمي جميع إصدارته المحمولة وعبر الإنترنت من استخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز، فمنذ إطلاق خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، يمكن فقط لمستخدميها تفعيل رقم الهاتف على جهاز واحدا فقط، والآن، يعمل واتساب على كسر هذه القاعدة بميزة جديدة.


أطلقت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا Nokia، بشكل رسمى أول هاتف ذكي من إنتاجها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة الفلندنية عن هاتفين جديدين من الفئة المنخفضة.


يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة ستتيح لمستخدمي المنصة إرسال رسائل وسائط منتهية الصلاحية، مما تجعل مقاطع الفيديو والصور تحذف تلقائيا بعد مدة محددة.


من المتوقع أن تصل سلسلة هواتف  iPhone 12، من آبل في شهر أكتوبر القادم، والتي ستضم ثلاثة إصدارات جديدة هي iPhone 12 Pro Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12، ووفقا لأحدث التسريبات سينضم هاتف جديد إلى هذه التشكيلة ولكن سيكون أصغر حجما.
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