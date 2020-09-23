ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو هيروين حشيش قبل ترويجها بالغربية

تمكنت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا اليوم من إلقاء القبض على 4 عاطلين مسجلين شقي خطر بحوزتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش والهيروين، قبل ترويجها على عملائهم وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم للنيابة العامة.
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تلقي
اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة
المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا.
كما
ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 20 طربة حشيش بلغت
ككيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من تذاكر الهيروين بلغت ربع كيلو جرام بقصد الاتجار.
كما تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت
النيابات المختصة للتحقيق فى الواقعة.