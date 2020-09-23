ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو هيروين حشيش قبل ترويجها بالغربية

تمكنت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا اليوم من إلقاء القبض على 4 عاطلين مسجلين شقي خطر بحوزتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش والهيروين، قبل ترويجها على عملائهم وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم للنيابة العامة.





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تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا.





كما ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 20 طربة حشيش بلغت ك كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من تذاكر الهيروين بلغت ربع كيلو جرام بقصد الاتجار.



