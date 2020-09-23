إطلاق أسماء عدد من الشهداء بالقوات المسلحة والشرطة على المدارس بالدقهلية تخليدا لذكراهم

عقد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعا لأعضاء لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، وقد تناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن اطلاق أسماء للشهداء والرموز التاريخية على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلى التربية والتعليم والابنية التعليمية والأزهر اعضاء اللجنة وايضا ممثلى المجتمع المدنى بالمراكز والمدن والأحياء .





وأوضح السكرتير العام ان اللجنة وافقت فى اجتماعها اليوم على اطلاق أسماء عدد من الشهداء بالقوات المسلحة والشرطة على المدارس بنطاق المحافظة تخليدا لذكراهم وفقا للضوابط المقررة، والتى تضمنها القرار الذى اصدرة محافظ الدقهلية فى هذا الشأن، حيث وافقت اللجنه على اطلاق اسم الشهيد امين شرطه ممتاز محمد محمد عبد العزير حسن من قرية 30 بصار القديمه بمركز بلقاس على المدرسة المشتركة بالقرية ، واطلاق اسم الشهيد احمد السيد سالم من كفر سنجاب التابع للوحده المحلية لقرية صدقا بمركز تمى الامديد على مدرسة كفر سنجاب الاعدادية ، وايضا اطلاق الشهيد احمد جمال عبده البهنساوى من قرية ميت دمسيس بمركز اجا على مدرسة ميت دمسيس للتعليم الاساسى ، واطلاق الشهيد احمد عبد الله مصطفى الزقاقى من قريه سنتماى بمركز ميت غمر على مدرسه الخليفه المأمون بسنتماى، واطلاق اسم الشهيد احمد اسامه السيد محمد من قرية المركزية بالحفير والامل بمركز بلقاس على مدرسة المركزية للتعليم الاساسى، واطلاق اسم الشهيد احمد محمود محمد عبد الفتاح من مدينه شربين على المدرسة الاعدادية بنات بشربين، واطلاق اسم نائب البرلمان الاسبق محمد محمد عوف من قرية العزيزة مركز المنزلة وشهرته حمام عوف، على المدرسة الرسمية للغات بالقرية، وذلك اتساقا مع الضوابط المقررة حيث ان الارض المقامه عليها المدرسة هى تبرع قدمه النائب لاقامه المدرسه عليها، كما وافقت اللجنه على اطلاق اسم الشهيد خالد احمد الشوادفى من قرية الدروتين مركز نبروه على المدرسة الاعدادية بالقريه ، واطلاق اسم الشهيد محمد السيد عبد العزيز من قريه بهوت بمركز نبروه على المدرسه الاعدادية بالقرية.



