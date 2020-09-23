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تعليم

البرامج المتاحة بشعبة اللغة الإنجليزية بزراعة القاهرة ومصروفاتها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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مريم عزت
أعلنت كلية زراعة جامعة القاهرة، عن فتح التقديم للالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية للطلاب المرشحين للكلية، حتى يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر.

وينشر" صدى البلد " طريفة تقديم طلب التحاق بالبرنامج من خلال الموقع الإلكترونى : 

1- الدخول على الموقع الإلكترونى www.eservices.cu.edu.eg .

2- اختيار طالب مستجد.

3- يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل. 

4- تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومى وكلمة المرور التى قام الطالب بتسجيلها. 

5- تظهر شاشة الخدمات بعد ذلك ويقوم اختيار تحويلات مركزية لطلاب البكالوريوس والليسانس، ثم الضغط على تقديم. 

6- سيتم فتح صفحة بيانات الطالب، وملء البيانات وتحميل المرفقات (pdf) وهى:

- شهادة الثانوية العامة      - بطاقة الترشيح 

- ايصال اثبات السكن      - صورة من بيان الحالة (صورة من بطاقة الترشيح) 

كما ننشر البرامج المتاحة بشعبة اللغة الانجليزية بكلية الزراعة كالاتى : 


1- برنامج التكنولوجيا الحيوية ومصاريفه 1400 جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة 

2- برنامج الزراعة الدولية ومصاريفه 1400جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة 

3- برنامج الغابات ومصاريفة 1400جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة 

4- برنامج تكنولوجيا تصنيف الأغذية ومصاريفه 425 للوحدة + 10% نسبة الجامعة
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