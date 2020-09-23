البرامج المتاحة بشعبة اللغة الإنجليزية بزراعة القاهرة ومصروفاتها

أعلنت كلية زراعة جامعة القاهرة، عن فتح التقديم للالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية للطلاب المرشحين للكلية، حتى يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر.
وينشر" صدى البلد " طريفة تقديم طلب التحاق بالبرنامج من خلال الموقع الإلكترونى :
1- الدخول على الموقع الإلكترونى www.eservices.cu.edu.eg .
2- اختيار طالب مستجد.
3- يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.
4- تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومى وكلمة المرور التى قام الطالب بتسجيلها.
5- تظهر شاشة الخدمات بعد ذلك ويقوم اختيار تحويلات مركزية لطلاب البكالوريوس والليسانس، ثم الضغط على تقديم.
6- سيتم فتح صفحة بيانات الطالب، وملء البيانات وتحميل المرفقات (pdf) وهى:
- شهادة الثانوية العامة - بطاقة الترشيح
- ايصال اثبات السكن - صورة من بيان الحالة (صورة من بطاقة الترشيح)
كما ننشر البرامج المتاحة بشعبة اللغة الانجليزية بكلية الزراعة كالاتى :
1- برنامج التكنولوجيا الحيوية ومصاريفه 1400 جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة
2- برنامج الزراعة الدولية ومصاريفه 1400جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة
3- برنامج الغابات ومصاريفة 1400جنيه للمقرر + 10% نسبة الجامعة
4- برنامج تكنولوجيا تصنيف الأغذية ومصاريفه 425 للوحدة + 10% نسبة الجامعة