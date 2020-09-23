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محافظات

محافظ الغربية يؤكد على أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وضع رؤية واضحة للدولة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وضع رؤية واضحة للدولة من حيث تحديد نسب البطالة والتضخم والأمية والتعليم والمؤهلات وكذلك احتياجات المجتمع الريفي من خلال الأبحاث التي يقوم بها الجهاز.

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جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية بمكتبه، لمدير عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمحافظتي الغربية والمنوفية، ومدير إدارة الإحصاء والبحوث بالغربية لعرض خطة عمل الجهاز لهذا العام.

حيث قام مدير الجهاز بعرض خطة العمل موضحا أن الجهاز يقوم بإجراء بحث على عدد من المواطنين كعينة وطبقا لاحتياجات الدولة من بيانات ويقوم بهذا العمل عدد من الباحثين المتخصصين.

كما سيتم إجراء البحوث اللازمة لعدد 85 منطقة تم اختيارهم على مستوى المحافظة تتمثل هذه البحوث في بحث القوى العاملة والدخل والإنفاق، بالإضافة إلى قيام الجهاز أيضا بعمل بحث للأسعار شهريا للوقوف على مدى استقرار الأسعار وكذا بحث خصائص المجتمع الريفي.

وخلال اللقاء وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مندوبي الجهاز وتقديم التسهيلات اللازمة لهم خلال فترة عمل الأبحاث.

وفي نهاية اللقاء قدم مسئولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على حسن تعاونه ودعمه الدائم للجهاز والعاملين.

 

 

 

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