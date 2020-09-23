شاهد.. جهود وزارة الهجرة لتعزيز الانتماء لدى شباب المصريين الدارسين بالخارج

يعرض برنامج صباحك مصري ، على فضائية أم بى سى مصر 2 ، جهود وزارة الهجرة فى تعزيز الانتماء من خلال زيارة وفد شباب المصريين الدارسين بالخارج للتعرف على إنجازات الدولة.





واستضاف برنامج "صباحك مصر"، 3 من فتيات من الدراسات بالخارج للتعرف على رؤيتهم للمشروعات والتطوير فى مصر وفرص العمل.





قالت فاطمة الزهراء، إنها كانت تدرس فى باريس وانتهت من الدراسة هذا العام ، وتتمنى العمل فى مصر قريبًا ، لافتة إلى أنها كانت تحلم بالدراسة فى الخارج وخوض تجربة الاعتماد على النفس.





وأضافت سلمى تامر، أنها تدرس تجارة انجليزى بإحدى الجامعات الفرنسية بالخارج ، و تعمل بائعة بأحد المحلات هناك للاعتماد على النفس ، لافتة إلى أن مصادر معلوماتهم عن مصر فى الخارج عن طريق السوشيال ميديا.





وتابعت ندى أشرف ، انها تدرس في أنجلترا هندسة طبية ، وبدأت التدريب فى مصر فى الاجازات الطبية لأنها تتمنى بعد الانتهاء من دراستها تماما تبدأ العمل فى مصر ، مؤكدة أن مجال الهندسة الطبية متوافر فى مصر ولك تحت مسميات مختلفة ، إلى جانب أنها بدأت ترى مصر فى حالة تغير كبير على ما كنا عليه فى السابق.





وأكدت ندى أشرف ، أن الشعوب الاخرى فى الخارج ترى مصر من خلال وسائل الإعلام الأجنبية ، ومبادرة وزيرة الهجرة جعلت الخارج ينظر لمصر بصورة مختلفة أكثر ، متابعة ان : " محمد صلاح عامل لمصر اسم كبير فى انجلترا ".