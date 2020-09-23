AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. جهود وزارة الهجرة لتعزيز الانتماء لدى شباب المصريين الدارسين بالخارج

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:56 م
جهود وزارة الهجرة
جهود وزارة الهجرة في تعزيز الانتماء من خلال زيارة وفد شباب ا
Advertisements
ريهام فيكتور
يعرض برنامج صباحك مصري ، على فضائية أم بى سى مصر 2 ، جهود وزارة الهجرة فى تعزيز الانتماء من خلال زيارة وفد شباب المصريين الدارسين بالخارج للتعرف على إنجازات الدولة.

واستضاف برنامج "صباحك مصر"، 3 من فتيات من الدراسات بالخارج للتعرف على رؤيتهم للمشروعات والتطوير فى مصر وفرص العمل.

قالت فاطمة الزهراء، إنها كانت تدرس فى باريس وانتهت من الدراسة هذا العام ، وتتمنى العمل فى مصر قريبًا ، لافتة إلى أنها كانت تحلم بالدراسة فى الخارج وخوض تجربة الاعتماد على النفس.

وأضافت سلمى تامر، أنها تدرس تجارة انجليزى بإحدى الجامعات الفرنسية بالخارج ، و تعمل بائعة بأحد المحلات هناك للاعتماد على النفس ، لافتة إلى أن مصادر معلوماتهم عن مصر فى الخارج عن طريق السوشيال ميديا. 

وتابعت ندى أشرف ، انها تدرس في أنجلترا هندسة طبية ، وبدأت التدريب فى مصر فى الاجازات الطبية لأنها تتمنى بعد الانتهاء من دراستها تماما تبدأ العمل فى مصر ، مؤكدة أن مجال الهندسة الطبية متوافر فى مصر ولك تحت مسميات مختلفة ، إلى جانب أنها بدأت ترى مصر فى حالة تغير كبير على ما كنا عليه فى السابق.

وأكدت ندى أشرف ، أن الشعوب الاخرى فى الخارج  ترى مصر من خلال وسائل الإعلام الأجنبية ، ومبادرة وزيرة الهجرة جعلت الخارج ينظر لمصر بصورة مختلفة أكثر ، متابعة ان : " محمد صلاح عامل لمصر اسم كبير فى انجلترا ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنظيم زيارة لمجموعة من شباب الدراسين في الخارج إلى قصر البارون

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية في مختلف المواقع

الهجرة تنظم زيارة لطلاب مصر الدراسين بالخارج لجامعة الجلالة

الهجرة تنظم للشباب الدارسين بالخارج زيارة إلى متحف القوات الجوية

الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة تدافع عن مصر بالخارج ..الهجرة: زيارة الشباب الدارسين بالخارج إلى متحف القوات الجوية تعمق الانتماء .. نبيلة مكرم: القوات المسلحة درع يقي المصريين من المؤامرات

وفد "شباب الدارسين بالخارج" يتفقد منتجع الجلالة السياحي ويستقل تليفريك الجلالة

ترشيحاتنا

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور

سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو

تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

هدير موسى: "الشابوه" بديل التربون مع الملابس السواريه.. صور

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور

أغنية أصالة الجديدة «رفقا».. عالم أزهري: يجب ملاحقتها قضائيا لمنع انتشارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة