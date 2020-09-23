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حوادث

النقض: الحبس ٦ شهور لـ ١٩ متهما في قضية حرق قسم شرطة الإسماعيلية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا بتصحيح عقوبة ١١ من المتهمين بحرق قسم الإسماعيلية من ٣ سنوات إلي ٦ شهور ورفض فض الطعن فيما عدا ذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق قسم الإسماعيلية". 

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية  أصدرت  أحكاما بالسجن ما بين  ٣ سنوات  إلي ٦ شهور  بحق  ١٩ متهمًا  لاتهامهم بحرق وإشعال النيران داخل غرفة حجز قسم ثان الإسماعيلية.

كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 276 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 316 لسنة 2016، جنايات كلي الإسماعيلية

ووجهت النيابة العامة اتهامات  الشروع في وضع النار عمدا في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية، بعد أن وضعوا النار في بعض المنقولات الخاصة بهم، قاصدين من ذلك إحراق العنبر، كما خربوا عمدا مبنى مملوكا للدولة، بأن قاموا بإتلاف محتويات غرف الحجز الموجودة بالحجز.
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