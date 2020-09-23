بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كوبرى الحجاجية بسرس الليان

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة ميدانية بمدينة سرس الليان للوقوف على الحالة العامة للمدينة ومتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بحضور رئيس مدينة سرس الليان ، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف كوبرى الحجاجية والشوارع المحيطة بتكلفة تقدر (2) مليون جنيه وذلك عقب إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد لتحقيق السيولة المرورية ، كما أوصى المحافظ بتجميل منطقة الكورنيش ورفع كفاءته وزراعة الأشجار والأعمدة الديكورية حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.





كما تابع محافظ المنوفية سيراُ على الأقدام أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك لعدد من الشوارع ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنكى الأهلى ومصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف للإرتقاء بالخدمات المقدمة للأهالى ، وأشار المحافظ بأنه سيتم التوسع في رصف الشوارع وتركيب الإنترلوك، هذا وقد أبدى أهالى المنطقة عن سعادتهم بالجهد المبذول على أرض الواقع مقدمين الشكر والتقدير للمحافظ على ما لمسوه من إهتمام بهم.





حيث من المقرر أن تشمل خطة التطوير بالمدينة رصف 13 شارع وتركيب إنترلوك لعدد 33 شارع فضلًا عن توصيل خدمة الصرف الصحى لـ7 شوارع بالمدينة.





وفى إطار خطة محافظة المنوفية لأعمال التطوير والتجميل الحضارى للحدائق والميادين العامة ، تفقد محافظ المنوفية بدء تنفيذ أعمال تطوير حديقة مدينة سرس الليان على مساحة 1500 متر بتكلفة تقدر ما يقرب من ( 900 ) ألف جنيه للإرتقاء بالمستوى العام وإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالى، هذا وقد وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة تقديم مقترح وتصور كامل لإقامة سوق وموقف نموذجى والعرض عليه خلال أسبوع لإتخاذ اللازم.



