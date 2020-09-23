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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 10 صور لـ حلا شيحة أثارت الجدل.. طريقة عمل حقيبة جينز.. أعراض سرطان المبيض

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:00 م
حلا شيحة و معز مسعود
حلا شيحة و معز مسعود
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

يعتمد الكثير من الناس على تناول الحلويات ، بشكل كبير في وجباتهم الغذائية، وبخلاف زيادة الوزن الذي يمكن أن يتسبب بها تناول الحلويات لما تحتويه من سعرات حرارية كبيرة، إلا أن تناول الحلويات يمكن أن يتسبب في إصابتك بـ أمراض خطيرة ومزمنة.

هل لديك بنطلون جينز قديم؟ تريد التخلص منه نوصيك بعدم القيام بذلك ، لأنه يمكنك إعادة تدويره في حقيبة يد جميلة. 

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها برفقة مجموعة من الفنانين من ضمنهم  ليلى علوي وهالة صدقي.

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار خبر ارتباطها بالداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.

يمكن علاج ضيق التنفس بالعسل وبدون استخدام أدوية، حيث إن ضيق التنفس هي حالة غير مريحة تجعل من الصعب مرور الهواء بالكامل إلى رئتيك؛ حيث يمكن علاج ضيق التنفس بالعسل وتجنب الأضرار اللاحقة منه على القلب والرئتين.

يبحث الكثيرون عن ادوية علاج حب الشباب نهائيا لأصحاب البشرة الدهنية، والتي لا تقتصر على الفتيات فقط، وإنما الشباب أيضا، ويمكن لـ ادوية علاج حب الشباب نهائيا أن تقضي عليها تماما، وفي الغالب تكون علاجات غير مكلفة، ويمكن العثور عليها بسهولة في الصيدليات.

يمكن عمل طريقة  تحضير الصمغ العربي للتخسيس، وذلك لما له من فوائد غير متوقعة؛ حيث يعتبر الصمغ العربي أحد الاختيارات الجيدة لخسارة الوزن، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس.

لا يحمل سرطان المبيض أعراضًا مُبكرة فلا يتم تشخيصه في مراحله الاولى، وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى إليك أسباب الإصابة وأعراض سرطان المبيض القاتل الصامت.
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