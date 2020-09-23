تكريم الإعلامية إيمان رياض في عرض مسرحي بعنوان رحلة البحث عن هى

عرضت فضائية ، أم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصري، تقريرا عن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ، لعرض مسرحى بعنوان " رحلة البحث عن هي " لدعم قضايا المرأة .





وجرى على هامش العرض المسرحي " رحلة البحث عن هي" تكريم الإعلامية إيمان رياض مقدمة برنامج من القلب للقلب" ضمن نخبة من المكرمين.





وقال الدكتور أشرف صبحي خلال حوار تليفزيوني اليوم، إن هناك تعددية لدى وزارة الشباب والرياضة لمناقشة كل القضايا المجتمعية.





وأضاف أن القضايا المجتمعية هى المرتبطة باستراتيجية بناء الإنسان ، والشباب ، وسيدات المجتمع ايضًا.





وأشار إلى أن القيادة السياسية فى مصر تهتم دائما وابدًا بالشباب والمرأة ، واليوم هناك تكامل كبير جدا لمناقشة قضايا المرأة من خلال عمل فني يقوم به مجموعة من الشباب.



