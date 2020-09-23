بفستان مخطط.. علا الفارس تستعرض أنوثتها على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وجذابة من سيارتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم من خلال التعليقات.
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وظهرت علا الفارس بإطلالة مميزة؛ مرتدية فستان باللون الأبيض المخطط باللون الأزرق الناعم بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية عشوائية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع ارتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين ناعمين وأساور باللون الذهبي ، مع نظارة شمس باللون البني وبرواز باللون الأبيض.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: